Юрий Семин: "Рад, что "Локомотив" продолжает победную серию"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "СКА-Хабаровск" (1:0) отметил, что у его команды были моменты, чтобы забить несколько мячей. Он также добавил, что в какой-то момент встречи игрокам не хватило мастерства и хладнокровия.

– Перед матчем я говорил, что игра будет сложная и нужны будут только максимальные усилия, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Моментов, чтобы забить, было достаточно. Не один мяч, а два-три. Это футбол, не все забивается. В какой-то момент мастерства не хватало и хладнокровия.

Будем работать над реализацией. Во втором тайме, как обычно, играли лучше. Очень рады, что в День железнодорожника мы победили, поздравляем всех железнодорожников с праздником. И всех, кто болеет за "Локомотив". Я рад, что мы продолжаем победную серию.

Почему вышли в пять защитников? Не стали менять победную традицию.

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"