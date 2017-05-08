Юрий Семин: "Пришло время для введения видеоповторов"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин признался, что остался доволен работой судей на финале Кубка России против "Урала" (2:0). Тем не менее, он считает, что настало время для введение видеоповторов.

– Особенных сложностей больших у судьи на финале Кубка России не было, – сказал Семин в эфире телеканала "Россия 24". – Но судья молодец в том, что не стал раздавать желтые карточки в начале встречи, хотя были серьезные столкновения, понимая, что это кубок, должна быть борьба. Судья придержал карточки на второй тайм. Если бы стал сразу раздавать, то могли случиться удаления. Он дал играть. Была хорошая по-настоящему битва за трофей. Думаю, судья помог финальном матчу.

– Не раздражает, что больше говорят о драке, чем о победе?

– Спокойно к этому отношусь. Сейчас негатив любят больше, чем позитив. Не вижу в этой драке ничего страшного. Это эмоции. Такого нельзя делать, но так бывает, так сложилось. Неравнодушных на поле не было.

– Вы остались довольны судейством, но все же, пришло время видеоповторов?

– Двумя руками за изменения, чтобы убрать человеческий фактор. Все очень просто. В хоккее видеоповторы есть, в волейболе – есть, в теннисе – есть, думаю нам бы тоже было неплохо это сделать. Но нужен видеповтор не с одной камерой, которая засчитывает гол или нет, а видеоповторы на офсайды и на пенальти. Все очень просто сделать, это не будет отнимать много времени, но мы уберем ошибки. Ошибки часто приводят к проблемам на трибунах, да и многим ситуациям, далеким о футболе. С другой стороны, есть и тотализатор, а значит нужно убирать человеческий фактор. Думаю, к видеопоторам придем не через год, но через два. В футболе будет меньше ошибок, будет больше справедливости, и это главное.