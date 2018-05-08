Юрий Семин: "Причастность Смородской финансово легла на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно"

Тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России стал гостем "СЭ". Специалист заявил, что бывший генеральный директор клуба Ольга Смородская не имеет никакого отношщения к этому достижению.

- Вы не поразились наглости Ольги Юрьевны, заявившей о своей причастности к вашему чемпионству?

– Уже говорил, что никакой причастности нет. Точнее, эта причастность финансово легла на плечи нашего совета директоров очень и очень сильно. За весь этот период мы практически никого не могли купить.

– Из-за ограничений УЕФА по финансовому fair play?

– Да, вы правильно говорите. Все предыдущие руководители "Локомотива" оставили очень хороший след. Валерий Филатов – он звонил после золота, мы общались – вместе с компанией "РЖД" построил стадион, полей настроил, завоевал два золота. Это история – хорошая, положительная. Николай Наумов, может, и не выиграл, но построил арену, где играет дубль. Сегодняшние руководители строят поля, стремятся что-то сделать. А вот за те шесть лет ничего не было создано. Хотя именно в то время был самый большой бюджет за все времена в "Локомотиве". Все это мы пережили, а теперь выиграли. Сколько энергии и терпения пришлось проявить футболистам! Может, поэтому у меня и появились эти слезы.

– До такой степени благодарны игрокам?

– Да. Они работали очень честно. И, думаю, поэтому болельщик пошел на стадион. Это была команда с сердцем. Мы могли проигрывать, и сейчас, если бы не выиграли, упреков по поводу того же поражения от "Амкара" было бы много. Опять сказали бы, что Семин постарел.

Полное интервью Семина – скоро на "СЭ"