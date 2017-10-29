Юрий Семин: "Претензии к судейству? Мало ли что я сказал во время игры"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сказал, что уже не помнит, в чем заключались его претензии к судейству по ходу матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:0). Железнодорожники обошли питерский клуб в турнирной таблице и завешили первый круг лидерами.

– Ожидали ли вы появления в основном составе "Зенита" Дзюбы и какая в связи с этим была установка на игру?

– Появление или не появление одного игрока не играет большой роли. Мы предполагали, что Дзюба будет играть, потому что "Зениту" нужно было выигрывать мячи в воздухе. "Зенит" больше всех в лиге делает передач с флангов. Это один из моментов, на который мы перед игрой обращали внимание На мой взгляд, сегодня мы с ними справлялись.

– В первом тайме вы часто выражали недовольство действиями судьи. У вас остались вопросы к судейству?

– Послушайте, это же футбол, эмоции. Без эмоций нет футбола. Наша команда играет с эмоциями, с душой и получает удовольствие от того, что борется, играет с азартом. Эмоции позволяют двигаться вперед и игрокам, и тренеру. Мало ли что я там сказал во время игры? Я уже не и не помню. (Максим МЕЛЬНИКОВ)