Юрий Семин предлагает ввести уроки футбола в школы

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает целесообразным ввести занятия футболом в программу школьных уроков по физической культуре.

- Что касается вопроса, который я не успел задать во время прямой линии с президентом РФ, то я хотел спросить о том, возможно ли в общеобразовательных школах ввести урок футбола в рамках занятий по физической культуре, - цитирует ТАСС 71-летнего специалиста. - В российских школах два урока по физической культуре в неделю, и было бы неплохо, если бы один из них был чисто футбольным как для мальчиков, так и для девочек. Это привило бы не только популяризацию футбола, но и было бы полезно для самих учащихся.

В минувшем сезоне под руководством Семина "Локомотив" стал чемпионом России.







