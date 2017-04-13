Юрий Семин: "Практически все футболисты работают в общей группе"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 23-го тура чемпионата России с "Арсеналом" отметил, что все игроки тренируются в общей группе. По словам наставника, он надеется на поддержку болельщиков.

– В среду мы начали подготовку к матчу с "Арсеналом", – цитирует Семина официальный сайт "Локомотива". – Практически все футболисты работают в общей группе. С составом определимся накануне игры. Вполне возможно, внесем изменения. Что касается "Арсенала", команда серьезно изменилась и выдала ряд хороших матчей. Будет сложно. Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы отблагодарим их хорошей игрой.