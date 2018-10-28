Юрий Семин: "После поражения от "Порту" атмосфера в команде была не лучшей"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Енисеем" в матче 12-го тура РПЛ (3:0) заявил, что ему понравилась самоотдача игроков.

- Когда забиваешь все свои моменты, есть победа, - цитирует Семина официальный сайт "Локомотива". - Если нет - то нет. "Енисей" не забил, мы забили - вот и весь футбол. В матче с "Порту" не реализовали два момента и проиграли. Сегодня реализация была хорошей.

Нужно отметить бойцовские качества, хотя после поражения от "Порту" атмосфера в команде была не лучшей. Футболисты - молодцы. Самоотдача и энтузиазм мне понравились. "Енисей" много атаковал, а мы сражались в обороне. Кверквелия не ушел с поля даже с разбитой головой.

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