Юрий Семин: "После матча с "Бенфикой" угостил Эйсебио черной икрой и водкой"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что в международных матчах старался всегда создать гостеприимную атмосферу для соперников. Специалист, который сегодня празднует свой 70-летний юбилей, вспомнил, как угощал черной икрой Дэвида О'Лири и Эйсебио.

– Дэвид О’Лири рассказывал мне, как после крупного поражения "Локо" от его "Лидса" вы в старом Черкизове презентовали ему большую банку черной икры.

– И не только О’Лири! А "Лидс" тогда безоговорочно нас обыграл. Он был суперкомандой, и мне захотелось таким образом выразить восхищение тренеру, который создал такой коллектив. Отблагодарили его со всем русским гостеприимством.

А когда вместе с "Бенфикой" к нам приезжал покойный ныне Эйсебио, мы тоже пригласили его на стадионе в каморку нашего главного администратора Анатолия Машкова. У него всегда там были икра и водочка. После матча Эйсебио зашел, намазал бутербродик, выпил рюмочку и поблагодарил за такой прием. У нас в клубе всегда были гостеприимные люди!

– Много лет спустя Эйсебио мне об этом напомнил.

– Вот видите. Хорошо, что такой великий человек запомнил, как его в России встретили. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Юрия Семина