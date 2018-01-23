Юрий Семин: "После матча пообщались с Капелло на футбольные темы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после товарищеского матча против "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (1:1) рассказал о чем он беседовал с бывшим наставником сборной России Фабио Капелло, который сейчас работает в "Цзянсу Сунин". По его словам, железнодорожникам предстоит еще много работы на сборах.

– О чем говорили с Капелло? – спросил корреспондент "СЭ" главного тренера железнодорожников после финального свистка.

– Просто пообщались на футбольные темы. Он же теперь хорошо знаком с китайским футболом. Фабио спросил, когда уезжаем, какие у нас дальнейшие планы. И ему тоже, как и мне, понравился первый тайм в нашем исполнении и не понравился – второй.

– Если резюмировать, то прибавил "Локо" по сравнению с матчем против "Люцерна"?

– Мы и тогда в первой половине, на мой взгляд, играли очень хорошо (все три гола "Локо" тогда пропустил после перерыва. – Прим. "СЭ"). Сегодня группа футболистов, вышедшая на первые 45 минут, действовала с большим преимуществом, показала высокий уровень. Но у нас опять не получился второй тайм, он оставляет желать лучшего. Будем работать над этим. Может, не очень интенсивно разминаемся. Может, другие причины. В дальнейшем футболисты будут проводить на поле больше времени, готовность увеличится.

Наверное, ход второго тайма еще закономерен в том смысле, что после долгого перерыва у нас сейчас выходят Чорлука и Ари. Ни в коем случае не хочу сказать, что они играли плохо, но уровень их готовности еще нужно поднять. Также после повреждения у нас сегодня вышел Фернандеш, он тоже себя берег и играл вполсилы. Все эти факторы и сказались. Второй тайм можно назвать в какой-то степени экспериментальным. Но сыграли лучше, чем с "Люцерном". Соперник создал не так много моментов. Хотя работы еще много. Главное, что направление – ясное для нас. (Михаил ГОНЧАРОВ)