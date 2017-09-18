Юрий Семин: "Поражение – всегда повод для жесткого разговора"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 10-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1) посетовал на игру в атаке. По его словам, команда также недовосстановилась после игры в Копенгагене.

– Как реагировали на гол? Мы реагировали заменами. Казалось, что имеем преимущество, – отметил Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – Фактически играли на одной половине поля, но забить не могли. "Амкар" хорошо оборонялся большой группой игроков. В воздухе мы не смогли ничего выиграть после дальних передач.

Пропущенный гол в самом начале – повод для жесткого разговора? Поражение – всегда повод для жесткого разговора. Думаю, что полностью после матча в Копенгагене не все восстановились. Группа атаки выглядела не лучшим образом. К ней большие вопросы.