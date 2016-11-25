Юрий Семин: "Поражение от "Уфы" стало самым кошмарным в карьере"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, ставший гостем обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА в авторской программе "Начистоту!", назвал поражение от "Уфы" в матче 7-го тура чемпионата России (0:1) самым кошмарным за всю карьеру. Также специалист отметил, что не обращает внимания на реакцию СМИ после неудачных игр.

– После поражений от "Уфы" и "Ростова" вы сказали, что недовольны, как команда ведет борьбу. Это означает, что не хватает настроя?

– Есть конкретные статистические данные, что в тех встречах мы слишком часто уступали в единоборствах и во многом из-за этого уступили.

– Поражение от "Уфы" получилось очень обидным. А можете вспомнить самый кошмарный проигрыш в вашей тренерской карьере?

– Как раз с "Уфой".

– У "Локомотива" была неудачная серия: три поражения, две ничьих. Следите ли вы за реакцией прессы и болельщиков?

– Нет. Я реагирую только на то, как выглядели футболисты. Еще думаю над тем, что мне нужно исправить к следующей встрече. А если обращать внимание на все высказывания, то не хватит времени на работу с командой. Вот почему оставляю это "за кадром". Сколько людей – столько и мнений. Но у меня есть свое понимание того, почему все это произошло. Потому ориентируюсь только на свои мысли.

Полностью интервью Семина