Юрий Семин: "Поле на "Локомотиве" находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что подогрев уже выключен"

Вчера в редакции "СЭ" побывал один из легендарных российских тренеров Юрий Семин, который в уходящем году вновь возглавил "Локомотив". Специалист отметил, что уже вышел на работу после отпуска и занимается футбольными делами.

– Вы еще в отпуске или уже на работу ходите?

– Уже вышел на работу, занимаюсь футбольными делами. Посетил мероприятие для болельщиков на стадионе "Локомотив" в качестве Деда Мороза. Было много детей, одетых в форму клуба, что очень приятно, ведь мы очень рассчитываем на новое поколение болельщиков.

Было много различных игр, дети катались на санях, запряженных собаками хаски. Мальчик Никита, приехавший с Валдая, выиграл развлекательный конкурс по "Локомотиву". Клуб купил ему билеты, принял, показал стадион. Кстати, поле сейчас находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что подогрев уже выключен.

– Получается, можно дальше продолжать чемпионат?

– На нашем стадионе можно было бы провести еще пару матчей, но к чему это? Продолжать чемпионат, думаю, нереально.

– Когда вы в последний раз надевали костюм Деда Мороза, не считая воскресного мероприятия?

– Даже не вспомню. Может быть, когда учился в школе…

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