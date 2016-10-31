Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 12-го тура премьер-лиги от "Рубина" (0:2) подчеркнул, что игра, особенно первый тайм, складывалась в пользу железнодорожников.
– Казалось бы, сложно предъявить претензии нашим игрокам, за исключением эпизодов со стандартными положениями, – приводит официальный сайт "Рубина" слова Семина. – "Стандарты" мы проиграли, а по всем другим показателям выглядели неплохо, имели и моментов больше. Игра, особенно первый тайм, складывалась в нашу пользу.
– С чем связана замена Самедова на Хенти (в перерыве матча. - Прим. "СЭ")?
– Мне показалось, что он после предыдущих матчей устал.
– Вы проиграли на "стандартах". Отсутствие Чорлуки сказалось?
– Конечно, он высокорослый футболист и в воздухе выигрывает практически все, но были и наши ошибки. Когда Жонатас поменял свою позицию во втором тайме и стал атаковать не с ближней штанги, а с дальней, нам надо было перестроиться, но игроки не перестроились.
Дополнительная информация
http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/6329-yuriy-syomin-proigrali-standarty
BoRussia
в матче с Костой Рикой видел как парниша выложился ?????????? теперь на востановления месяца 2 уйдёт!!!
22:15
wazo58
Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com
22:05