21:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин:
"Показалось, что Самедов устал"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 12-го тура премьер-лиги от "Рубина" (0:2) подчеркнул, что игра, особенно первый тайм, складывалась в пользу железнодорожников.

– Казалось бы, сложно предъявить претензии нашим игрокам, за исключением эпизодов со стандартными положениями, – приводит официальный сайт "Рубина" слова Семина. – "Стандарты" мы проиграли, а по всем другим показателям выглядели неплохо, имели и моментов больше. Игра, особенно первый тайм, складывалась в нашу пользу.

– С чем связана замена Самедова на Хенти (в перерыве матча. - Прим. "СЭ")?

– Мне показалось, что он после предыдущих матчей устал.

– Вы проиграли на "стандартах". Отсутствие Чорлуки сказалось?

– Конечно, он высокорослый футболист и в воздухе выигрывает практически все, но были и наши ошибки. Когда Жонатас поменял свою позицию во втором тайме и стал атаковать не с ближней штанги, а с дальней, нам надо было перестроиться, но игроки не перестроились.

Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/6329-yuriy-syomin-proigrali-standarty

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КОММЕНТАРИИ (2)
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BoRussia

в матче с Костой Рикой видел как парниша выложился ?????????? теперь на востановления месяца 2 уйдёт!!!

22:15

wazo58

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

22:05

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