Юрий Семин: "Пока у нас введут видеоповторы - я закончу тренерскую работу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) отметил, что является сторонником агрессивного, но не грубого футбола. Специалист подчеркнул, что хотел бы застать введение в российский чемпионат системы ВАР в статусе действующего тренера.

– "Локомотив" получил премию лиги "Фейр-плей" и по дисциплине в этом сезоне все хорошо – карточки редкость. Даже в этом матче только одна. Вы работаете над этим?

– Я сторонник агрессивного футбола, через не могу, но не сторонник грубых нарушений. Всегда говорю об этом ребятам. Они это понимают. Надеюсь, и дальше так будет.

– Этот матч говорит необходимости скорейшего введения видеоповторов?

– Они будут по всему миру, но пока у нас их введут – я закончу тренерскую работу. Мне этого не хотелось бы. Хотелось бы их застать. Это уже решенная вещь. Вчера в матче "Боруссия" – "Бавария" потребовался видеоповтор. И сейчас, если бы судья просмотрел эпизод после столкновения Вернблума и Миранчука, не было бы стычки.

– Что вы видели в этой стычке?

– Акинфеев молодец, настоящий капитан. Всех быстро успокоил, развел и все его послушали. Был самым спокойным в этой ситуации.

– Акинфеев после матча к вам подошел и что-то сказал?

– Мы поговорили по-дружески. Он – замечательный человек. Я пожелал ему удачи в сборной.

– У вас была всего одна замена, и она сработала: Коломейцев поучаствовал в голе.

– У нас было только Корян в нападение, а больше никого. Атака нормально работала, было много моментов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА //

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