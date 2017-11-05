Юрий Семин: "Пока у нас введут видеоповторы - я закончу тренерскую работу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) отметил, что является сторонником агрессивного, но не грубого футбола. Специалист подчеркнул, что хотел бы застать введение в российский чемпионат системы ВАР в статусе действующего тренера.
– "Локомотив" получил премию лиги "Фейр-плей" и по дисциплине в этом сезоне все хорошо – карточки редкость. Даже в этом матче только одна. Вы работаете над этим?
– Я сторонник агрессивного футбола, через не могу, но не сторонник грубых нарушений. Всегда говорю об этом ребятам. Они это понимают. Надеюсь, и дальше так будет.
– Этот матч говорит необходимости скорейшего введения видеоповторов?
– Они будут по всему миру, но пока у нас их введут – я закончу тренерскую работу. Мне этого не хотелось бы. Хотелось бы их застать. Это уже решенная вещь. Вчера в матче "Боруссия" – "Бавария" потребовался видеоповтор. И сейчас, если бы судья просмотрел эпизод после столкновения Вернблума и Миранчука, не было бы стычки.
– Что вы видели в этой стычке?
– Акинфеев молодец, настоящий капитан. Всех быстро успокоил, развел и все его послушали. Был самым спокойным в этой ситуации.
– Акинфеев после матча к вам подошел и что-то сказал?
– Мы поговорили по-дружески. Он – замечательный человек. Я пожелал ему удачи в сборной.
– У вас была всего одна замена, и она сработала: Коломейцев поучаствовал в голе.
– У нас было только Корян в нападение, а больше никого. Атака нормально работала, было много моментов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА //
Карасев не удалил Вернблума. И не удалил Васина
Опрос
- Игорь Акинфеев
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Александр Коломейцев
- Бавария
- Боруссия Дортмунд
- Понтус Вернблум
- Алексей Миранчук
- Аршак Корян
Никто62
ПАЛЫЧ КРАСАВА-все верно сказал.Гончаренко учись!
19:16