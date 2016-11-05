Юрий Семин: "Пока кондиции хорошие, Майкон останется центрфорвардом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Анжи" (4:0) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что автор дубля Майкон еще не до конца реализовал свой потенциал, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ. Бразилец вышел на поле на позиции центрфорварда и забил мячи на 3-й и 4-й минуте встречи.

- Радует, что на перерыв уходим с хорошим настроением, - сказал Семин. - Добавились очки, хотя "Анжи" находится в хорошем состоянии - "Зенит" недавно обыграл. Большую роль сыграли быстро забитые голы. Дальше было уже легче. Контролировали мяч и ход игры. Получилась достойная игра.

- Вам помогло, что вы знали многих игроков "Анжи", которые работали под вашим руководством?

- Если взять состав, то он с той поры процентов на 70 изменился. Отдельных игроков, конечно. знаю. Наверное, это помогло. Но в большей сетепени сказалось серьезное отношение игроков к матчу. "Анжи" располагается выше нас в турнирной таблице. Так что раздражитель был хороший.

- Майкон надолго отправлен в центр нападения?

- Это разносторонний игрок, и хорошо, что он, действуя на острие атаки, он забил два мяча. Иначе, вы меня критиковали бы. Опять, мол, что-то придумал, Не на своем месте играет. То Миранчук, то Майкон. Все хорошо, что хорошо. Надолго ли Майкон на месте центрфорварда? Пока кондиции хорошие - будет там. А может и поменяем. Футболистам ведь полезно менять позиции. С одной стороны, к ним соперники привыкают, с другой, у самих теряется чувство новизны. Если же человек может действовать на разных позициях, то это игрок хорошего уровня.

- Для Майкона - четыре гола, забитые в последнее время, нетипичны. Это эффект Семина?

- На мой взгляд, он еще полностью себя не раскрыл. У него есть игровой потенциал.При серьезном отношении к себе и если его оставят микротравмы, которых у него было множество, Майкон принесет еще "Локомотиву" большую пользу. На любой позиции.

- Тем не менее, по ходу игры вы предъявляли ему какие-то претензии.

- Это потому, что в обороне он работал много, но неправильно. Бегал от одного соперника к другому а мяч отобрать не мог.

- Как прокомментируете замену Чорлуки?

- Она была вынужденной. Чорлука до игры провел лишь одну тренировку. Вышел полутравмированным. Отыграл сколько мог. При этом результат уже был ясен. Вышел Ндинга, а Михалик вернулся в позицию центрального защитника.