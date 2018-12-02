21:23 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Подарили "Спартаку" на праздник три очка"

Обсудить
16

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Спартака" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России, отметив, что доволен игрой команды. Однако, по его словам, подопечные допустили ряд ошибок.

– Была интересная игра со стороны болельщиков. Судя по тому, как они реагировали на некоторых игроков. Мы взяли просто на праздник подарили "Спартаку" три очка. Но действиями игроков я очень доволен, за исключением индивидуальных ошибок

– Смолов – штатный пенальтист. Или сам вызвался бить пенальти?

– Хорошо то, что он взял ответственность на себя. Плохо, что он не забил. В какой-то момент Миранчуки не стали брать на себя ответственность. Куда хуже, что он не забил момент в первом тайме. Но этот эпизод многое решил. Но забей он этот пенальти, мы могли бы выиграть этот матч. (Александр Рогулев)

Спартак - Локомотив

 

Обсудить
16
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...