Юрий Семин: "Подарили "Спартаку" на праздник три очка"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Спартака" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России, отметив, что доволен игрой команды. Однако, по его словам, подопечные допустили ряд ошибок.

– Была интересная игра со стороны болельщиков. Судя по тому, как они реагировали на некоторых игроков. Мы взяли просто на праздник подарили "Спартаку" три очка. Но действиями игроков я очень доволен, за исключением индивидуальных ошибок

– Смолов – штатный пенальтист. Или сам вызвался бить пенальти?

– Хорошо то, что он взял ответственность на себя. Плохо, что он не забил. В какой-то момент Миранчуки не стали брать на себя ответственность. Куда хуже, что он не забил момент в первом тайме. Но этот эпизод многое решил. Но забей он этот пенальти, мы могли бы выиграть этот матч. (Александр Рогулев)