Юрий Семин: "Победа "Арсенала" закономерна"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает заслуженным поражение от "Арсенала" (0:2) в матче 30-го тура премьер-лиги. Напомним, что железнодорожники досрочно завоевали чемпионский титул.

– "Арсенал" лучше играл, – заявил в эфире канала "Футбол 3" Семин. – Побеждает тот, у кого больше мотивации. Это закон футбола. Мы уступали в единоборствах. Наверное, победа "Арсенала" закономерна. Замены крайних защитников? Хотели, чтобы более свежие игроки больше атаковали на флангах. Не получилось. Конечно, сыграло роль и то, что не весь состав был сыгран. Но и те, кто играл сегодня, не показали того, на что способны. Матч был упорный, любой может победить. У нас ровный чемпионат.

Потрясающий был сезон. Повторить бы такое. Мы молодцы в этом сезоне. Нужно отдохнуть, посмотреть на вещи реально и двигаться дальше.