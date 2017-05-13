Юрий Семин: "По-моему, все получается неплохо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 28-го тура чемпионата России с"Оренбургом" (4:0) отметил, что команда достойно отметила окончание карьеры Дмитрия Лоськова, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. 43-летний полузщитник провел на поле 12 минут.

Также после матча игроки железнодорожников продемонстрировали болельщикам Кубок России, который они завоевали 2 мая в игре с "Уралом" (2:0), и совершили круг почета. Добавим, что болельщики на 70-й минуте встречи развернули 70 баннеров в честь юбилея Семина.

– Здорово, что мы победой отметили окончание карьеры Лоськова, – отметил Семин. – И меня с днем рождения победой поздравили. Ребята сыграли очень неплохо. Было много моментов, играли в удовольствие. Первые минуты долго раскачивались. Забей "Оренбург", когда попал в перекладину, возникли бы сложности... Это у нас часто бывает. Разминаемся что ли как-то не так. Надо подумать. По-моему в дебюте получилось забить только в матче с "Анжи".

– Лоськов мог бы сыграть больше?

– Наверное. Но на сегодня Миранчук может принести больше пользы, чем Лоськов. Так ведь? Мы отдали дань человеку, который многое сделал для золотого "Локомотива". Патриот команды. У него были варианты уехать, но он всегда был с нами. В свое время упустили момент, чтобы правильно его проводить. Сейчас исправили. Все просто.

– Видели, что болельщики посвятили вам 70 баннеров?

– Спасибо им. Потом обязательно прочту, что там было написано. (обращаясь к пресс-службе) Сделайте мне красивую фотографию, я дома повешу. Спасибо болельщикам! Я их очень люблю. У нас с ними хорошее взаимодействие. По-моему, все получается неплохо.