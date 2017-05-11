Юрий Семин: "По-хорошему завидую Газзаеву"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что первым с победой над "Уралом" (2:0) в финале Кубка России его поздравил экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев. Двух российских специалистов связывает давняя дружба. По словам Семина, он по-хорошему завидует Газзаеву, потому что тот выиграл еврокубковый трофей.

– Позвонил ли вам с поздравлениями Валерий Газзаев, которого вы в Сочи обогнали по числу выигранных Кубков?

– Первым! Я сутки не брал телефон, а потом сразу Валера, мой старый друг, меня набрал. Поздравил и сказал: "Мне очень приятно, что достойные люди меня обошли".

– Не завидуете Газзаеву, который Кубок УЕФА выиграл? Ведь и у вас в Европе многое получилось – и из группы Лиги чемпионов дважды выходили, и до полуфиналов Кубка кубков два раза дошли.

– По-хорошему завидую, потому что не имею такого титула. Очень уважаю работу, которую он проделал. Я же был тогда на стадионе в Лиссабоне, когда ЦСКА играл финал со "Спортингом". Сидел на трибуне с супругой Валеры. Искренне радовался и даже прослезился из-за того, что мой друг добился такого успеха.

Вот сидим теперь за столом – и я ему говорю: "Ты – русский тренер, который прошел весь путь с самого низа, от детей и первой лиги. И выиграл то, что у тебя уже никто не отнимет". Ведь Газзаев – единственный! Больше из наших тренеров еврокубков не выигрывал никто. Я им восхищаюсь. И завидую. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Юрия Семина