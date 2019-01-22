Юрий Семин: "Первый тайм матча с "Зенитом" был более качественным"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин - о матче в рамках турнира в Катаре Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Зенита" (3:1).

- Разные два тайма. Первый был более качественный, комбинационный. Второй тайм хорошо провели от обороны, провели одну контратаку, в которой забил Миронов, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Просмотрели молодых ребят во втором тайме. Получили информацию, как дальше работать и с кем. Кого можно выделить? Пара, которая гол забила, Миронов и Тугарев. Давайте их отметим.

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