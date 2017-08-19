Юрий Семин: "Переиграл ли я Карреру? Вам судить"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил, красно-белые были ориентиром для железнодорожников в вопросе эмоций на поле, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист не стал отвечать на вопрос о том, стал ли "Спартак" другим в сравнении с чемпионским сезоном.

– Как вы считаете, вы тактически переиграли Карреру?

– Это вам судить. Это же вы специалисты большие!

– Как считаете, вы превзошли сегодня "Спартак" именно в эмоциях?

– В прошлом году он в них всех переигрывал. Если мы сравнялись с красно-белыми по эмоциям, это хорошо. Потому что они были ориентиром для нас.

– А вам не кажется, что "Спартак" уже стал другим?

– Этот вопрос уже не ко мне.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"