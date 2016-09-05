19:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Перед матчем со "Спартаком" есть много вопросов"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после товарищеской игры против тульского "Арсенала" (0:1) отметил, что прошедшая встреча дала много полезной информации. В преддверии игры 6-го тура чемпионата России против "Спартака" специалист подчеркнул, что по готовности команды есть вопросы.

– Нам нужна была информация, для того чтобы одиннадцатого числа против "Спартака" вышли игроки, которые находятся в лучшем физическом состоянии на данный момент, – сказал Семин. – Прошедшая встреча дала нам хорошую информацию. Игнатьев сегодня сыграл на позиции правого защитника и сделал это достаточно неплохо. Будем в дальнейшем исходить из собранной информации. Это было самым важным для нас в матче с "Арсеналом".

Игнатьев на правом фланге обороны – это вынужденная мера?

– Нет. Просто я хотел на него посмотреть, как он будет действовать с правой стороны. Вдруг произойдет так, что нам будет нужно усилить атаку. Думаю, он может сыграть на этой позиции.

– Вы сказали, что хотели посмотреть функциональное состояние Игоря Денисова. Он выдержал девяносто минут?

– Денисов неплохо выглядел. Много дней пропустил Ндинга, который смотрелся не лучшим образом. Поэтому есть много вопросов перед матчем со "Спартаком". Будем думать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

Так то Ндинга "смотрится не лучшим образом" всегда.

19:09

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