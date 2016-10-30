Юрий Семин: "Перед матчем с "Рубином" у "Локо" хорошее настроение"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 12-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что поединок обещает быть непростым, поскольку обе команды не устраивает нынешнее турнирное положение. Игра состоится 31 октября, начало – в 19.30 по московскому времени.

– Радует, что у ребят хорошее настроение, и работа ладится, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Семина. – Этому, безусловно, способствовали победы над ЦСКА и "Крыльями Советов". Важно сохранить этот настрой. Впереди сложный матч в Казани: обе команды не могут принять такое положение в турнирной таблице и стремятся к исправлению. У нас была разная внутренняя ситуация с "Рубином", разные проблемы, но, как известно, все определяет турнирное положение. В этом смысле мы оказались на одной ступени.