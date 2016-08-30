14:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Пашинин не сможет вернуться в команду к ближайшим матчам"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что его помощник Олег Пашинин вряд ли сможет вернуться к работе в ближайшее время. У 41-летнего специалиста есть проблемы со здоровьем, из-за которых он находится в больнице. Ближайший официальный матч красно-зеленые проведут против "Спартака"​ 10 сентября.

- Он сейчас проходит реабилитацию, обследование, - цитирует ТАСС Семина. - Он приступит к работе, когда разрешат врачи. Думаю, что он не сможет вернуться в команду к ближайшим турам.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lordblack

Пашини?! Итальяшку берут какого-то?

14:49

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