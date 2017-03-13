Юрий Семин: "Отсутствие Ари? Это к игре не относится"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед началом матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" подчеркнул, что нападающий Ари, арендованный у "быков", не вышел на поле из-за договоренности между клубами. По словам специалиста, форвард мог принять участие во встрече, если бы железнодорожники заплатили за это определенную сумму денег.

- Отсутствие Ари? Это к игре не относится, - сказал Семин в интервью телеканалу "Наш футбол". - Он сегодня мог бы выйти на поле, если бы за него была заплачена определенная сумма денег, но есть договоренность между клубами. У "Локомотива" есть другие футболисты, которые прекрасно понимают уровень плотности в турнирной таблице - до четвертого места совсем недалеко.

Матч будет сложным и бескомпромиссным. Поле в идеальном состоянии, поэтому футбол должен быть хорошим. "Краснодар" не отходит от своей игровой схемы, как в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Сегодняшняя встреча покажет, нашел ли "Локомотив" слабости в их игре или нет.

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"