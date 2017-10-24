Юрий Семин: "Осенний чемпион? Важнее сосредоточиться на конкретной игре"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" сказал, что его команде будет интересно сыграть в 15-м туре чемпионата России против "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург", который примет игры чемпионата мира 2018 года. Наставник железнодорожников отметил силу сине-бело-голубых, но не стал сравнивать команду Роберто Манчини с другими клубами премьер-лиги.

– В выходные главная битва первого круга, "Зенит" – "Локомотив". Кто победит, тот – осенний чемпион.

– Во-первых, нам будет очень интересно сыграть на новом стадионе, который примет матчи чемпионата мира. Надеюсь, будет аншлаг. Во-вторых, я убежден, что болельщики увидят интересный матч, потому что обе команды много играют на атаку. А по поводу осеннего чемпиона – мы об этом не думаем. Важнее сейчас сосредоточиться на конкретной игре.

– "Зенит" сейчас – самый мощный соперник в России?

– Команда очень сильна – это видно и по таблице, и по тем приобретениям, которые были сделаны летом. Но сравнивать с другими соперниками не буду. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

После 14 туров чемпионата России "Локомотив" занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столичная команда опережает идущий вторым "Зенит" за счет большего числа побед. В 15-м туре железнодорожники на выезде сыграют с сине-бело-голубыми. Встреча состоится 29 октября. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Полная версия интервью Юрия Семина