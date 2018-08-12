Юрий Семин: "Оренбург" реализовал единственный шанс. К игрокам "Локомотива" нет претензий по самоотдаче и работе"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Оренбурга" (0:1) в третьем туре Российской премьер-лиги отметил, что соперник реализовал свой единственный шанс в игре.

- Когда много атакуешь, то конечно теряешь концентрацию. Единственный свой шанс "Оренбург" использовал, - сказал Семин во флеш-интервью на телеканале "Матч Премьер". - Но они хорошо играли, самоотверженно, ложились под мяч, сложно было им забить.

Сложно сказать был офсайд или нет в моменте с нашим отмененным голом. К игрокам "Локомотива" по самоотдачи и работе претензий нет, мы имели большое преимущество. Но нужны голы.

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