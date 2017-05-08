Юрий Семин: "Один минус "Локомотива" за последние годы - малое количество завоеванных титулов"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что красно-зеленые за последние 5 сезонов завоевали мало трофеев. По его мнению, это единственный минус московского клуба, который можно выделить с момента ухода специалиста из команды в 2010 году.

- Вернулся, конечно, как домой, - сказал Семин в эфире телеканала "Россия 24". - Клуб как был мощным, он таким и остался, потому что главный спонсор РЖД имеет понимание, как развивать футбол. Хотят руководители, конечно, больших результатов. Один минус, который был за этот период, малое количество завоеванных титулов. Клуб в первую очередь должен воспитывать игроков и выигрывать турниры.

Напомним, в этом сезоне "Локомотив" под руководством Юрия Семина стал победителем Кубка России.