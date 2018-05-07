Юрий Семин: "Очень хорошо, что проиграли "Амкару". Иначе бы говорили: "Нечестный чемпион"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ. По словам 70-летнего специалиста, железнодорожники, проиграв "Амкару" (1:2) в перенесенном из Перми в Москву матче 24-го тура чемпионата России, подтвердили честно-завоеванные золотые медали.

- Игроки работали очень честно. И, думаю, поэтому болельщик пошел на стадион, - сказал Семин. - Это была команда с сердцем. Мы могли проигрывать, и сейчас, если бы не выиграли, упреков по поводу того же поражения от "Амкара" было бы много. Опять сказали бы, что Семин постарел.

Но такие поражения – часть футбола. Хорошо, что мы проиграли "Амкару"! Очень хорошо! Если бы мы в тот период выиграли у "Амкара", все бы только и говорили, что о том переносе игры из Перми в Москву. Имидж команды был бы запятнан, и болельщики других команд говорили бы: "Нечестный чемпион". А он-то честный! А если бы не проиграли, сейчас не такое бы это было сладкое слово – чемпионство.

- Вы это сейчас поняли – или уже тогда? И сразу после игры сказали: "Хорошо, что проиграли"?

- Естественно, сейчас. А тогда это создало большое напряжение, и оно присутствовало до последнего матча.



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