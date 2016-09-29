Юрий Семин: "Обещаю, что в ближайшее время "Локо" вернется в борьбу за высокие места"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" пообещал болельщикам, что команда в ближайшее время вернется в борьбу за высокие места. Специалист также отметил, что для него важно профессиональное отношение футболистов к своей работе.

– Как вы отнеслись к заявлению Игоря Денисова, публично извинившегося перед болельщиками за свою нынешнюю игру? - вопрос Семину.

– Реплика Денисова – поступок настоящего профессионала. Нам всем некомфортно в этой турнирной ситуации, но в футболе нередко приходится начинать все сначала. Обещаю, что в ближайшее время обязательно вернемся в борьбу за высокие места.

– Допускаете ли вы, что группа футболистов или какие-то отдельные личности, недовольные вашим приходом, не выкладываются на поле полностью?

– Всегда верил своим игрокам. Верю и сейчас. Как говорится, я не пряник, чтобы всем нравиться, но имя клуба, в который пришли футболисты, обязывает их профессионально относиться к своему делу. Сильный по жизни человек и на поле будет всегда выглядеть сильно. У нас нет конфликтов, хотя в данной ситуации они, может быть, и необходимы. Как бы игрок ни относился лично к тренеру, для меня главное, чтобы он честно относился, не был безразличен к результату, к футболу, к своему клубу. (Павел АЛЕШИН)

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