23:36 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин – о восстановлении травмированных: "Всех форсируем. Но ничего пока не идет"

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Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин после победы над "Ростовом" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России рассказал о ситуации с восстановлением от травмы нападающего Федора Смолова. Специалист отметил, что форсировать процесс реабилитации игрока не нужно.

- Как проходит восстановление Смолова? Будете ли его форсировать?

 - Уже форсируем, - сказал Семин. - Рыбуса месяц форсируем, Фарфана, Федора... Всех форсируем. Но ничего пока не идет.

- Как состояние Коломейцева?

- У него прошла достаточно серьезная операция. Наверное, в этом году он не сыграет. (Андрей Михайлов)

Локомотив - Ростов

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