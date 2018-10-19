Юрий Семин – о восстановлении травмированных: "Всех форсируем. Но ничего пока не идет"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Ростовом" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России рассказал о ситуации с восстановлением от травмы нападающего Федора Смолова. Специалист отметил, что форсировать процесс реабилитации игрока не нужно.

- Как проходит восстановление Смолова? Будете ли его форсировать?

- Уже форсируем, - сказал Семин. - Рыбуса месяц форсируем, Фарфана, Федора... Всех форсируем. Но ничего пока не идет.

- Как состояние Коломейцева?

- У него прошла достаточно серьезная операция. Наверное, в этом году он не сыграет. (Андрей Михайлов)

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