Юрий Семин - о Смолове: "После гола Федор избавится от груза ответственности и будет играть свободнее"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что забитый мяч поможет форварду железнодорожников Федору Смолову играть более свободно. Нападающий отметился голом на 73-й минуте матча 5-го тура РПЛ против "Анжи" (2:1).

- Сегодня было достаточно много болельщиков на трибунах, хотя матч, казалось бы, самый рядовой. С чем это связываете?

- С тем, что "Локомотив" - чемпион! И показывает хорошую игру.

- Федор Смолов забил первый гол за команду. Как думаете, насколько это событие для него станет важным?

- Для каждого футболиста это важно. Когда приходишь в новую команду, от тебя многого ждут. Но голов не было, результативность у всей команды низкая... Думаю, сейчас, после этого мяча и победы тяжелый груз ответственности ушел, и Федор будет играть более свободно.

- Где "Локомотив" проведет международную паузу, связанную с перерывом на матчи сборных?

- Здесь, в Москве. Сыграем две контрольные игры – с "Казанкой" и молодежной командой. Как раз посмотрим на наш ближайший резерв. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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