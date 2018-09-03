Юрий Семин - о слабой игре сборников "Локомотива": "Роналду три игры забить не может"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире программы "8-16" отметил, что не просил не вызывать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков, а также нападающего Федора Смолова в национальную команду на ближайшие матчи.

Футболисты не попали в заявку сборной на игры против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

- Ничего подобного, я никого не просил, чтобы не вызывали Смолова и Миранчуков. Мне бы хотелось, чтобы игроки, выступавшие на чемпионате мира, уже обрели прошлогодний уровень, - сказал Семин. - Мы все для этого делаем. Но это жизнь. Роналду тоже не может три игры забить. Модрич вообще только первую встречу провел. Месси тоже не в лучших кондициях. Игроки получили большой стресс на чемпионате мира, особенно те, кто сидел на скамейке.