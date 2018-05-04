Юрий Семин - о продлении контракта: "Мы обязательно поговорим о будущем "Локо", но чуть позже"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что подписание нового контракта с клубом по схеме 1+1 является для него важным событием.
- Мы обязательно поговорим о будущем команды, но чуть позже, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова 70-летнего Семина. - Сейчас все мысли связаны с предстоящим матчем (против "Зенита" в 29-м туре чемпионата России. Прим. "СЭ"). Ждем болельщиков на стадионе.
joni73
Супер!!! завтра Локо будет чемпионом !!
20:26
awko29
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
20:09
vorogodov
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
19:36