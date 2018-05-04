Юрий Семин - о продлении контракта: "Мы обязательно поговорим о будущем "Локо", но чуть позже"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что подписание нового контракта с клубом по схеме 1+1 является для него важным событием.



- Мы обязательно поговорим о будущем команды, но чуть позже, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова 70-летнего Семина. - Сейчас все мысли связаны с предстоящим матчем (против "Зенита" в 29-м туре чемпионата России. Прим. "СЭ"). Ждем болельщиков на стадионе.



