Юрий Семин: "О футболе Шнуров рассуждает как посвященный человек"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 7-го тура чемпионата России с "Уфой" отметил, что ждет на встрече солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова. По словам наставника, ему очень нравится творчество этого коллектива.

– Недавно я посетил концерт группы "Ленинград", которая мне очень нравится, и сказал Сергею, что буду рад встретиться на футболе. Почему бы не у нас в Черкизове, – цитирует Семина официальный сайт "Локомотива".

– Думаете, придет?

– Вообще он питерский. А они такие патриоты. Посмотрим…

– Вы и Шнуров. Казалось бы, что общего.

– Хотя бы общие друзья. Они нас и познакомили. А главное, я уже сказал, мне группа "Ленинград" очень нравится. Билеты на концерт я сам купил, давно хотел посетить.

– Есть, наверное, какие-то полюбившиеся песни?

– Да каждая песня – это сумасшедшая энергетика! Людям репертуар нравится. Сергей держит зал, эта аудитория целиком ему принадлежит. С этой точки зрения мне, конечно, интересно было посмотреть, оценить. О футболе Сергей рассуждает как посвященный человек: знает обо всем и обо всех.