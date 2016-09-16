Юрий Семин: "О футболе Шнуров рассуждает как посвященный человек"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 7-го тура чемпионата России с "Уфой" отметил, что ждет на встрече солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова. По словам наставника, ему очень нравится творчество этого коллектива.
– Недавно я посетил концерт группы "Ленинград", которая мне очень нравится, и сказал Сергею, что буду рад встретиться на футболе. Почему бы не у нас в Черкизове, – цитирует Семина официальный сайт "Локомотива".
– Думаете, придет?
– Вообще он питерский. А они такие патриоты. Посмотрим…
– Вы и Шнуров. Казалось бы, что общего.
– Хотя бы общие друзья. Они нас и познакомили. А главное, я уже сказал, мне группа "Ленинград" очень нравится. Билеты на концерт я сам купил, давно хотел посетить.
– Есть, наверное, какие-то полюбившиеся песни?
– Да каждая песня – это сумасшедшая энергетика! Людям репертуар нравится. Сергей держит зал, эта аудитория целиком ему принадлежит. С этой точки зрения мне, конечно, интересно было посмотреть, оценить. О футболе Сергей рассуждает как посвященный человек: знает обо всем и обо всех.
BABOOIN
группа для одноклеточных
20:02
outz
Вот Шава в штрафную сейчас вошёл - давай, давай, давай!.. ООО, гооооол! ))) Вот то был Ленинград так Ленинград... это вам не лабутены, панимаишь))
18:30