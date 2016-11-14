Юрий Семин: "Нынешний "Локомотив" на пути к тому, старому "Локо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире программы "Спортивный интерес" отметил прогресс команды в последние месяцы. Также специалист не исключил, что нападающий Эсекиэл Хенти еще получит свой шанс в составе железнодорожников.

– Когда вели переговоры, попросил единственное: чтобы не вмешивались в мою профессию. Больше ни о чем, – сказал Семин. – Думаю, нынешний "Локомотив" на пути к тому, старому "Локо". По последним играм вижу, что требования выполняются. Конечно, не все так гладко, как хотелось. Да, есть поражения.

Слова Смородской? Да, мы станем чемпионами, если будем иметь столько времени и финансов. Хенти? Если будет понимать, что от него требуется, – будет играть. Нет? Это жизнь, кто-то приходит, кто-то уходит.