Юрий Семин: "Нынешний "Локомотив" на пути к тому, старому "Локо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире программы "Спортивный интерес" отметил прогресс команды в последние месяцы. Также специалист не исключил, что нападающий Эсекиэл Хенти еще получит свой шанс в составе железнодорожников.
– Когда вели переговоры, попросил единственное: чтобы не вмешивались в мою профессию. Больше ни о чем, – сказал Семин. – Думаю, нынешний "Локомотив" на пути к тому, старому "Локо". По последним играм вижу, что требования выполняются. Конечно, не все так гладко, как хотелось. Да, есть поражения.
Слова Смородской? Да, мы станем чемпионами, если будем иметь столько времени и финансов. Хенти? Если будет понимать, что от него требуется, – будет играть. Нет? Это жизнь, кто-то приходит, кто-то уходит.
adamantane'
Хоть появилась надежда на чистку состава. Хенти уже почти указали на выход...
19:25
Platinum1991
Gogy - ...Катастрофа, если столкнуться два локомотива... Это обоим Локомотивам НЕ ГРОЗИТ! Они разного времени и разведены временными ШПАЛАМИ! Тот в прошлом, а этот в НАСТОЯЩЕМ! То-то и ОНО! Палыч пересел с прежнего на НОВЫЙ и уверенно командует футбольным парадом! Желаем Палычу больших футбольных успехов!!! Однозначно!
18:54
Platinum1991
ЮРИЙ СЁМИН: "НЫНЕШНИЙ "ЛОКОМОТИВ" НА ПУТИ К ТОМУ, СТАРОМУ "ЛОКО"??? Старого Локомотива НЕТ!!!, потому что Локомотив ВЕЧНО МОЛОДОЙ! Есть Локомотив настоящий и есть Локомотив недавних чемпионских и кубковых побед! Оба МОЛОДЫЕ, но этот, нашего времени Локомотив, равняется на того прежнего и хочет подтянуться к нему по уровню РЕЗУЛЬТАТОВ! Остаётся только ПОЖЕЛАТЬ Палычу спокойно и УВЕРЕННО вывести настоящего времени Локомотив на прежние, вечно молодые чемпионские и кубковые достижения! Да и сам, наш ДОРОГОЙ и ЛЮБИМЫЙ, Пылыч не стареет футбольной ДУШОЙ! Вечно МОЛОДОЙ и стремится вывести свой нашего времени Локомотив на новые чемпионские и кубковые вершины! Футбольный Бог вам в помощь ПАЛЫЧ! Будем только РАДЫ!!! Однозначно!!!
18:49
Gogy
Катастрофа, если столкнуться два локомотива...
18:39