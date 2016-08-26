Юрий Семин: "Нужно заново доказывать, что ты можешь принести пользу клубу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, что ждет команду в ближайшем будущем. Отмечается, что исполняющий обязанности Олег Пашинин останется в тренерском штабе.

– Сейчас я испытываю радость, в то же время волнение. Но это уже самые положительные эмоции – футбольные. Меня представили команде, сотрудникам, хотя со многими мы хорошо знакомы, вместе работали. Уровень ответственности очень высокий. Нужно заново доказывать, что ты можешь принести пользу клубу. Предстоит создать команду, которая будет побеждать и нравиться болельщикам, – приводит слова Семина официальный сайт "Локомотива". – Мне очень хочется, чтобы на наших матчах болельщиков было значительно больше, чтобы заполнялся весь стадион. Но многое зависит от нас и нашей работы. Я к этой работе готов. Она мне интересна и приносит удовлетворение. Уже через день игра с "Краснодаром". Хочется, чтобы болельщики поддержали нас и там. Все ребята, я говорю о тренерском штабе, останутся в команде, будут моими помощниками. Олег Пашинин, к сожалению, заболел, но вскоре он присоединится к команде и станет первым помощником главного тренера. Будем работать все вместе – вот такой у меня девиз на всех. Только так мы сможем побеждать.