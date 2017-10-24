20:34 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Нужно единство в управлении клубом. А не только на поле"

Вчера. Москва. Черкизово. "Локомотив" - "Краснодар" - 2:0. Президент железнодорожников Илья ГЕРКУС (справа) и главный тренер Юрий СЕМИН после матча. Фото Сергей ДРОНЯЕВ
Вчера. Москва. Черкизово. "Локомотив" - "Краснодар" - 2:0. Президент железнодорожников Илья ГЕРКУС (справа) и главный тренер Юрий СЕМИН после матча. Фото Сергей ДРОНЯЕВ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что не говорил о конфликте с президентом клуба Ильей Геркусом. Наставник железнодорожников отметил важность отношения к футболу.

– На первой полосе "СЭ" фотография – вы и президент клуба жмете руки после победы над "Краснодаром". Конфликты позади?

– Я и не говорил о конфликтах. Поймите, дело не в конкретных людях, а в отношении к футболу. В том, как клубом управляют. Вот тут нам нужно единство. А не только на поле. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, после 14 туров чемпионата России "Локомотив" занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столичная команда опережает идущий вторым "Зенит" за счет большего числа побед. В 15-м туре железнодорожники на выезде сыграют с сине-бело-голубыми. Встреча состоится 29 октября. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Полная версия интервью Юрия Семина

Опрос

Кто будет лидировать в РФПЛ после матча "Зенит" - "Локомотив" в 15-м туре?
голосовать
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий