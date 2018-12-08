Юрий Семин: "Нужен ли "Локомотиву" Фернандеш? Задавайте вопрос генеральному директору"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 17-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:1) подвел итоги первой части сезона для его команды. По его словам, он доволен.

– Как оцените результат первой половины сезона?

– У команды есть волевой характер, но оценивать стоит лучше в конце сезона, правильно?. Если касается моего ощущения, то я доволен, игроки – молодцы. В разных сложных ситуациях они проявляли бойцовский характер, поэтому мы наверху, боремся за все награды. И дальше будем бороться. Вот такая оценка, хотя давать ее должны в большей степени болельщики.

– Впереди трансфертное окно. Какие позиции можно усилить?

– Ничего не могу на этот счет сказать. Одно дело видеть позиции, другое дело – взять игрока на эту позицию. На данный момент я не готов отвечать.

– Фернандеш скоро сможет вести переговоры с другими клубами. Он вообще вам нужен?

– А что я могу сделать? Я ничего не могу. Неоднократно говорил, что Фернандеш – игрок высочайшего уровня, сегодня он это еще раз доказал. Это он переломил ход игры. Это вы задавайте вопрос нашему генеральному директору или кому еще там. Мое мнение вы знаете. (Александр Рогулев)