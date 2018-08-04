Юрий Семин: "Ничья со "Спартаком" - движение вперед"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 2-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) отметил, что команда добилась положительного результата. По его словам, соперник лучше готов функционально.

– В день железнодорожников мы не можем проигрывать! Ничья, тем более со "Спартаком" – это для нас движение вперед. Наверное, мы проиграли первый тайм. Вторая половина была совершенно равной. Все это закономерно. Уровень функциональной готовности на сегодня у "Спартака" выше. Он сыграл больше матчей, готовился к Лиге чемпионов. Мы желаем "Спартаку" удачи! Пусть он пройдет в групповой этап.

У нас были свои сложности. Впервые вышел Крыховяк, который тренировался лишь пять дней. Произвел хорошее впечатление. Я очень доволен игроками, они проявили характер. Это самое главное сейчас. А игра придет.

– Сегодня красно-белые играли с бело-красными. Как вам это?

– Зеленого цвета у нас маловато, как я говорил. Но решение уже приняли. Форма у нас прекрасная все равно! А в следующем сезоне добавим зеленый цвет, болельщики будут довольны.

– Гильерме был лучшим?

– Он сыграл хорошо. Так и должен играть. Когда-то Овчинников у нас в чемпионский сезон 20 матчей на ноль сыграл. Если вновь сыграем 20 матчей, станем чемпионами.

– Как вам выход Баринова?

– Надеялись, что он забьет "Спартаку", как и в прошлом году. Но не забил. (Михаил ГОНЧАРОВ)