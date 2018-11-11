Юрий Семин: "Ничья, которая сегодня произошла, закономерна"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 14-го тура российской премьер-лиги с "Рубином" отметил, что ничья - закономерный результат прошедшей игры. Он добавил, что обе команды активно атаковали и также активно оборонялись.

- "Рубин" очень хорошо играет в обороне. Игра была равная. Обе команды атаковали большими силами, но и большими силами оборонялись. Наверное, ничья, которая сегодня произошла, закономерна. Но вообще у "Рубина" с "Локомотивом" всегда сложные игры, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер".

- Можно ли считать этот матч подготовкой к кубковой игре, которая пройдет в декабре?

- Да нет. Это матч чемпионата. Мы завершили тяжелый период, в котором мы за 14 дней сыграли 5 игр. На мой взгляд, мы вышли с наименьшими потерями.

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