Юрий Семин: "Неудачных матчей у "Локомотива" в этом сезоне еще не было"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что команде не пришлось ничего преодолевать в течение сезона. Он также добавил, что ждет серьезную и тяжелую игру.

– Никаких неприятных явлений у "Локомотива" не было. Неудачных матчей тоже не было, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Ниже третьего места не опускались в турнирной таблице. Преодолевать нам тоже нечего было. Работаем в обычном режиме. Идет напряженная борьба в чемпионате, есть удачные игры, есть неудачные. В целом все очень ровно и стабильно.

Состояние команды? Это определит матч. Была легкая тренировочная работа. Соперник очень и очень хороший. Они хорошо провели много матчей – с "Зенитом", с ЦСКА, поэтому будет серьезный и тяжелый матч.

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"