Юрий Семин: "Нет претензий к арбитру"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 16-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) отметил, что у него нет претензий к судейству.
– Разговора после матча с командой не было, – отметил Семин в эфире телеканала "Матч Премьер". – Сейчас бессмысленно говорить. Сейчас только мы с вами можем говорить. А в раздевалке… Бесполезный результат уже есть.
– У вас много претензий к арбитру? В первом тайме в часто к нему обращались.
– Нет претензий. Я к арбитру не обращался.
– Смолов был пенальтистом на этот матч?
– Давайте говорить так: раз он взялся бить, значит, он был пенальтистом. Он должен был забивать. Но не нужно на этом акцентировать внимание.
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