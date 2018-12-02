Юрий Семин: "Нет претензий к арбитру"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 16-го тура чемпионата России против "Спартака"​ (1:2) отметил, что у него нет претензий к судейству.

– Разговора после матча с командой не было, – отметил Семин в эфире телеканала "Матч Премьер". – Сейчас бессмысленно говорить. Сейчас только мы с вами можем говорить. А в раздевалке… Бесполезный результат уже есть.

– У вас много претензий к арбитру? В первом тайме в часто к нему обращались.

– Нет претензий. Я к арбитру не обращался.

– Смолов был пенальтистом на этот матч?

– Давайте говорить так: раз он взялся бить, значит, он был пенальтистом. Он должен был забивать. Но не нужно на этом акцентировать внимание.