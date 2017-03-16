Юрий Семин: "Неправильно наказывать за выход из технической зоны"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" на пресс-конференции заметил, что он ничего не знает о штрафе, который планирует вынести специалисту КДК, передает из Баковки корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Была информация, что вас могут серьезно оштрафовать и даже дисквалифицировать за выход за пределы технической зоны...

– В первый раз слышу от вас! Откуда эта информация?

– Официально – от КДК РФС...

– Думаю, что это неправильно. Вышел я, может, всего лишь на метр за линию. Не знаю, кто там мерил расстояние и контролировал. Я не вижу в этом негативных моментов в отношении футбола. Обычные эмоции тренера на действия игрока или судьи. Разве я кого-то оскорбил в грубой форме?! Нет.

– Насколько тяжело будет контролировать эмоции в дерби со "Спартаком"?

– Посмотрим. Как пойдет дело!