Юрий Семин: "Не знаю, как отреагировали Геркус и Штоффельсхаус на мою книгу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин презентовал свою книгу "Возвращение на пьедестал". Некоторые отрывки из книги о прошедшем чемпионском сезоне команды содержали жесткую критику в отношении президента клуба Ильи Геркуса и спортивного директора Эрика Штоффельсхауса. Одна из глав книги называется "Пятая колонна". По словам Семина, он не знает, как отреагировали на книгу руководство клуба.

– Не знаю, как они отреагировали. (Смех в зале.) Это мое видение, мое мнение, - приводит слова Семина life.ru. - Зачем написал? Я свободный человек, уважаю своих болельщиков, которые хотят знать, что происходило в сезоне. Это правильно – ввести людей в курс дела, как мы живем.