Юрий Семин: "Не взяли Шишкина, Логашова, Шкулетича и Хенти на сбор, чтобы они нашли себе новую команду"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, почему на сбор с командой в Испанию не полетели сразу четыре футболиста. Напомним, что в "Локо" приняли решение не брать на сбор Романа Шишкина, Арсения Логашова, Петара Шкулетича и Эсекиэла Хенти.

– Причина простая – они не имели игровой практики. Мы дали им возможность найти себе новые клубы, где у них будет больше игрового времени, тем более некоторые из них претендуют на попадание в национальные сборные, – приводит ТАСС слова Семина. – Им надо играть, им нельзя сидеть. Я не могу им гарантировать стабильное место в составе, но это игроки сложившиеся, которые должны найти себе команды, где у них будет возможность играть. Вполне возможно, что кто-то из названных игроков не покинет команду, все может быть.