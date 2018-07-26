Юрий Семин: "Не вижу ничего страшного в уходе Ари"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал уход из команды нападающего Ари, который на данный момент вернулся в "Краснодар".

– Если уход Касаева и Пейчиновича еще как-то можно объяснить, то расставание с Ари стало неожиданностью.

– Я хотел, чтобы в команде в идеале остались все, с кем она выиграла чемпионство. И это почти удалось. Но в случае с Ари сыграли свою роль определенные контрактные нюансы. В чем я, по большому счету, не вижу ничего страшного. (Александр ЛЬВОВ)

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