04:01 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Не вижу ничего страшного в уходе Ари"


Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал уход из команды нападающего Ари, который на данный момент вернулся в "Краснодар".

– Если уход Касаева и Пейчиновича еще как-то можно объяснить, то расставание с Ари стало неожиданностью.

– Я хотел, чтобы в команде в идеале остались все, с кем она выиграла чемпионство. И это почти удалось. Но в случае с Ари сыграли свою роль определенные контрактные нюансы. В чем я, по большому счету, не вижу ничего страшного. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью - здесь.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/yuriy-semin-bez-horoshey-oboymy-igrokov-takoe-kolichestvo-turnirov-ne-osilit-1438819/

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