Юрий Семин: "Не так важно, где ты побеждаешь: дома или в гостях"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 22-го тура премьер-лиги с "Ростовом" отметил, что для него не имеет значения, где побеждать. Также он выразил надежду на скорейшее возвращение в строй защитника Ведрана Чорлуки.

– "Локомотив" выиграл всего три домашних матча? Зато "Локомотив" хорошо играет на выезде, - подчеркнул в эфире "Матч ТВ" Семин. - Не так важно, где ты побеждаешь. Главное – три очка.

Какова ситуация со здоровьем Ведрана Чорлуки? Надеемся, что в ближайшее время Чорлука будет играть. Надеюсь, он уже в следующем туре выйдет на поле.

Трансляция матча "Локомотив" - "Ростов"