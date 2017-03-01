Юрий Семин: "Не сомневаюсь, что "Тосно" выйдет в премьер-лигу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Тосно" (1:0) в 1/4 финала Кубка России заявил, что соперник по турниру достался его подопечным крепкий, и способный выйти в премьер-лигу. Также специалист отметил, что новичку команды форварду Ари нужно лучше реализовывать свои моменты.

– Матч получился напряженный, – сказал Семин. – Хорошо, что выиграли. Хорошо сыграли в обороне, не дали сопернику ничего создать. Хотя "Тосно" – крепкая команда. Не сомневаюсь, что она выйдет в премьер-лигу. Наверное, не самый зрелищный матч, зато победный, а это главное.

– Как оцените дебют Ари?

– Он хорошо вышел, но он должен забивать из тех позиций позиций, которые у него были, ведь это большой мастер реализации. (Филипп ПАПЕНКОВ)