Юрий Семин: "Не реализовали моменты, что и сказалось на результате"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Рубина" в матче 26-го тура чемпионата России (0:1) отметил, что команда не реализовала созданные моменты, что и сказалось на результате. Также он отметил, что первый тайм получился не таким, как ему хотелось.

– Первый тайм мы сыграли, мягко говоря, неважно, – сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Во втором тайме качество игры было значительно выше, но не удалось реализовать несколько моментов, что и сказалось на результате.

Сложно говорить, почему получился такой первый тайм. Наверное, какая-то неуверенность была у игроков, нужно было больше контролировать мяч и правильно развивать атаки, а мы зачем-то много играли дальними передачами.

"СЭ" провел трансляцию матча "Локомотив" – "Рубин"